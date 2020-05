Commencement: Virtual ceremony, 4 p.m. May 16

Size of class: 279

Class motto: “You may not always have a comfortable life and you will not always be able to solve all the world’s problems at once but don’t ever underestimate the importance you can have because history has shown us that courage can be contagious and hope can be contagious and hope can take on a life of it’s own.” — Michelle Obama

CANDIDATES FOR GRADUATION:

Nicolas Abboud, Nusaibah Abdul Hakeem, Natasha Abercrombie, Ashanti Adams, Hope Adhanom-Shipman, Gabrielle Adjodha, Anthony Aiello, Calvin Alexander, Mikiyah Alexander, Peter Allen, Annalee Anderson, Willie Anderson III, Aryan Arora, Lacolis Ashby, Jared Aviles, Abigail Balkema, Kassidy Ball, Emma Bartolo, David Bash, Braden Behrens, Chynna Bell, Dillan Bentley, Grace Blume, Jordan Bohannan, Sarah Boon, Joal Boyer, Kyall Bratton, Stephen Brewster, Brayden Brill, Joel Brinkman, Dakota Brooks, Deviaun Brown, Donya Brown, Kinsley Brown, Haleigh Buckley, Kaleb Burr, Christopher Burrell, Amaris Campbell, Taylin Campbell, Zachary Campbell, Emily Capitelli, Hannah Capitelli, Precious Carr, Jared Casas, Ulyses Cervantes, Lucy Christiansen, Jaamyon Clements, Patrick Cobbs, Lanaya Collins, Sophia Converse, Josavion Cooper, Ayden Courtney Elliott, Grace Coyle, Christopher Crespo, Elizabeth Crismore, Skylar Crisp, Alexandra Crowson, Colleen Cunnie, Kevin Cunnie, Luke Dalton, Kahlel Danage, Dominick Dancey, D'sean Daniels, Lauren Davies, Nadia Davis, Lanyah Davis, Riza May Dayola, Brian Diaz, Darlyn Donadillo, Ahmier Dorsey, Sabrina Doueihi, Kaitlyn Driscoll, Kelonna Dykeman, Kameron Elmore, Noah Elsey, Alicia Evans, Lauryn Evans, Nicole Faichney, Mackenzie Faith, Isaiah Ferguson, Brooklynn Flinn, Omar Fokaha, Rylie Forester, Elijah Forrester, Ellias Forrester, Skyler Foucher Keeton, Mia Frey, Devonne Fuller, Isaac Galindo, Jacari Gallion, Gage Gangloff, Selena Glasper, Anna Glavin, Isabel Gonzales, Jaylin Graham, Jacob Greenan, Emily Greene, Nathan Greer, Lance Griswold, Dulce Guerra-Ramirez, Eli Gutierrez, Madison Hall, Erin Hanley, Parker Harlow, Timya Hawkins, Madailein Hayes, Brock Haynes, Eric Heard, Nathan Herkelman, Abygail Hermann, Charlotte Herz, Seven Hicks, Aiyanna Hicks-Pace, Peter Hipple, Alasia Hodges, Juwann Holmes, Brianna Holt, Mariah Hopson, Cody Hudgins Yates, Brieanna Hunt, Raymond Hurst, Michael Irvin Jr., Mykera Irvin, Ashton Jackson, Bethani Jackson, Imari Jackson, Marreona Jackson, Maclaren Jeffrey, Eliza Jeffs, Hal Jennetten, Jacori Johnson, Jermesha Johnson, Sydney Johnson, Christian Jolliff, Deray Jones, Jaquez Jones, Jessica Joseph, Joshua Kalmes, Taseen Karim, Jefferson Kolmer, Bradley Krol, Andrew Langenstein, Johnathan Lane, Amy Le, Jaret Ledford, Seonsaye Lee, Bridgette Lefebvre, Dazmen Lewis, Samuel Lewis, Thomas Liston III, Hernan Lopez Cuadrado, Caleb Lowe, Donald Lubben, Sanjana Malipeddi, Connor Martin, Gonzalo Martinez, Joel Marx, Daniel Mateo, Spencer Mather, Jordyne Mathews, Caiden McCloud, Jaida McCloud, Max McDonald, Tiera McDowell, Ashley McGraw, Zoie McMahan, Kelonna McNair, Joshua McNeil, Kimberly Anne Mejia, Grayson Messenger, Madison Mitchell, Alaa Mohamed, Teeazha Montague, Jada Moore, Jasmine Moore, Jaymon Moore, Liberty Moore, Alexis Morris, Jersey Morris, Denaya Mullins, Victor Mungai, Maccey Munshi, Ja'lela Neal, Alyssa Netters, Thien Nguyen, Dylan Noe, Jaxen O'Donnell, Atlai Ortiz, Alexander O'Shaughnessy, Cecelia Panek, Andrew Paskert, Anthony Paskert, Dante Patterson, Alexander Paul, Matthew Paul, Ethan Payne, Holly Payne, Deven Pearson, Lillian Pes McMillan, Carson Philipsen, Sarah Pierce, Hunter Plemmons, Mya Porter, Camryn Proctor, Baley Putts, Ayat Qattum, Rashed Qattum, Carlos Quintero, Makenzie Quisenberry, Jorge Ramirez Curiel, Emily Reames, Caden Reinhart, Gabriel Reyes, Lauren Rhodes, Annie Riley, Nathaniel Roberts, Mariah Robinson, Sebree Robinson, Liliana Romero, Lilah Roos, Alaysia Roueche, Marco Ruan Alfaro, Alix Rule, Megan Ryan, Cristofer Sanchez, Rachael Schweickert, Jasmine Scott-Williams, Isra Shaikh, Mariah Simpkins, Jada Kris Smith, Jradon Smith, Nathan Smith, Sean Smith, Stephen Smullin, Andrew Sorrel, Vahin Srikumar, Jamal Steffen, Augustus Steinberg Jones, Alexys Stenger, Logan Stewart, Anthony Stone, Jai vione Stowers, Isaiah Stuckey, Najona Swartz, Ameer Taher, Connor Taylor, Darah Taylor, Tanaijah Taylor, Alejandro Thomas, Jordyn Thomas, Jeffrey Thompson, Trayzel Thompson Gomes, Shawncey Toombs, Dontae Trapp, Katherine Urich, Jesse Vo, Broderick Vollrath, Jayden Wakeley, Mikayla Wakeley, Ayanna Washum, Aariana Weber, Jacob Wells, William Wentworth, Lauren Whiske, Cassey Wilkerson, Alissa Williams, Antonio Williams-Harris, Eryn Williams, Justin Williams, Maison Williams, Nia Kiyanna Williams, Sincere Williams, Moriah Willis, Payton Wilson, Germaur Woods, Joshua Wrigley, Atelia Wyatt, Joseph Zalazinski and Matthew Zevnik.