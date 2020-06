Commencement: Virtual ceremony, 2 p.m. May 17

Size of class: 94

Valedictorian: Seth Stiham

Salutatorians: Gabriel Benson and Adelaide Parr

Class motto: “Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.” — Dr. Seuss.

CANDIDATES FOR GRADUATION:

Emily Adkins, Benjamin Behrens, Gabriel Benson, Alexander Benton, Christopher Bickett, Annaliese Bolton, Emily Cash, Mallorey Ciota, Bryar Colvin, Frank Conklin, Hannah Daniels, Gabriel Davis, Hunter Davis, Isabella Deppermann, Jacob Ebert, Rachel Elliott, Logan Fleming, Presley Fox, Emma Franklin, Quinton Fultz, Ethan Gates, Chloee Geber, Kenna Gerber, Zalen Goodwin, Rena Gunter, Abigail Haggard, Dylan Harshbarger, Kylee Hayden, Landen Hughes, Ryan Isbell, Devin Johnson, Hannah Kelley, Sierra Kerney, Chesney Koenig, Nathaniel Koll, Keagan Lahart, Alexis LeBron, Natasha Lesones, Caleb Lopez, Kane Maberry, Caleb Mahr, Arec Marcotte, Austin Marinich, Benjamin Martin, Brandon Martinez, Ethan Marvel, Alyssa McCleery, Trinity McGuire, McKenna McKeever, Jenna Meade, Riley Melton, Ryann Montgomery, Michael Morrison, Gavin Mowen, Drake Neal, Ezra Newell, Adelaide Parr, Katie Patterson, Abigail Pepper, Abigail Peters, Jenna Pfahl, Lillie Phipps, Cordell Pickens, Dominic Pickens, Chelsey Platt, Dalton Powell, Jessica Prince, Allison Rounds, Paulina Rubio, Dru Runyan, Jaden Rutledge, Alijandro Sandoval, Brayden Saunders, Dillon Schini, Broc Shymansky, Kylee Skirvin, Madalyn Snyder, Blake Springer, Kaitlyn Staley, Seth Stidham, Amber Stokes, Emily Streitmatter, Maria Sushko, Tabatha Thompson, Paige Vallianatos, Jenna West, Kloey Wheeler, Brooke Wherley, Chase Whisenand, Eric Wiedemann, Kayla Wiedemann, Amanda Wiesbrock, Ashlyn Winters and Austin Winters.