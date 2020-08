These transactions, recorded the week of August 17, are compiled from information on file with the respective counties. They represent sales of $78,000 or more.

PEORIA COUNTY

3301 W. Farmington Road, Peoria: Jason Plumer to Polar Block Holdings LLC, $78,000.

2508 W. Flint St., Peoria: Jimmie W. Riebel, William J. Riebel, John L. Riebel Jr., Jefferie R. Riebel and Jerry L. Riebel to Jaybee and Sandy Genobisa, $80,000.

2229 W. Ayres Ave., West Peoria: Cory and Brittinee D.M. Atwell to John C. Hawkins and Sarah L. Turner, $84,900.

6404 N. Devonshire Drive, Peoria: Matthew D. and Erin Rockhold to Tenisha Carpenter, $89,900.

1807 W. Bel Aire Ave., Peoria: Larry and Sherrill Ledvina to Lori Frye, $90,000.

3116 N. Avalon Place, Peoria: William C. and Minela Tarpley to Rachid Boutahir, $92,000.

2508 W. Sherman Ave., Peoria: Cynthia M. Bridson to Mark Lisenby, $92,000.

125 SW Jefferson St., Peoria: Elaine Burke to Francisco A. Rodriguez Rubi and Angelica Bobadilla Trigos, $95,000.

232 E. Knoxville St., Brimfield: Larson Property Investments LLC to CJMRE LLC, $99,950.

1006 E. Marietta Ave., Peoria Heights: Wendy R. Steffen to Ashley M. Foster, $100,000.

2211 W. Taholah Court, Peoria: Ashley Stark to Aretha M. Thomas, $110,900.

4517 N. Nelson Drive, Peoria: James M. and Lorrie A. Kaspar to Miranda L. Carter, $112,500.

2315 W. Barker Ave., West Peoria: Jesse Mitchell and Daniel Armich to Carli A. Light and Joseph Caudill, $114,900.

12134 N. Riverview Road, Chillicothe: Samantha R. Scachette to Christopher Derham, $119,900.

14338 N. Grandview Drive, Chillicothe: Ronald L. Lady Jr. and Lisa A. Willard to Samantha Scachette, $119,900.

4212 N. Patricia Court, Peoria: Ralph W. and Cheryl L. Barnett to Ramone G. II and Michelle Salazar, $120,000.

13625 N. Edgewater Drive, Chillicothe: Victoria A. Dorney to Megan E. Mally, $121,000.

NE Quarter Section 35 & NW Quarter Section 36-10N-6E, North Princeville-Jubilee Road, Brimfield: Cheryl L. Pillman to Thomas E. Heinz, $125,000.

4207 N. Northbrook Court, Peoria: Jacole Browder to Amy Cassidy, $125,900.

219 W. Hanssler Place, Peoria: Jude Morris and Lindsay Bazzetta Morris to Marcy Ruggeri, $127,000.

2708 N. Rustic Ridge Drive, Peoria: Donald H. Off to Nathanael L. Holmer and Thomas A. Gardner, $127,000.

802 W. Broadmoor St., Peoria: Susan L. Starr, Jeffrey M. Starr And. Gregory A. Starr to Brooke E. Schauble, $127,500.

2523 W. Manor Parkway, Peoria: Anna M. Clinton to Alexander J. and Kristin Miraski, $128,250.

201 W. Birch St., Dunlap: Arlene Hasty to Lori Johnson, $142,000.

6316 N. Riviera Court, Peoria: Donald E. Coats to Liam Lynch, $145,000.

3114 W. Parkridge Drive, Peoria: Anthony and Karla A. Allen to Sarah Zimmerman, $145,500.

2224 W. Rohmann Ave., West Peoria: Michael A. and Diana J. Swearingen to Jeffrey A. Colgan, $146,000.

201 W. Birch St., Dunlap: Lori Johnson to Phyllis Skinner, $146,000.

1607 W. Kensington Drive, Peoria: Joshua E. McCullough to Crystal R. Getz, $150,000.

11217 N. Oakwood Drive, Peoria: Michael and Kimberly Maher to Daniel and Tiffanie Duncan, $150,000.

6020 W. Sioux Trail, Peoria: Rowdy W. and Jessica M. Thomas to Ashley Hoerr, $162,500.

1021 N. Country Lane, Peoria: John and Kimberly S. Nelson to Derek Hanks, $164,000.

4916 N. Conn Ave., Peoria Heights: Sarah L. Gutchall to Ralph E. DeRousse Jr., $165,000.

7618 N. Patton Lane, Peoria: Kathryn Davis and Patricia Rettig to Gregory and Linda Carps, $167,000.

21124 N. Blue Ridge Road, Chillicothe: Robert N. and Sherry R. Adams to Adam and Adrienne Bauer, $170,000.

1506 W. Teton Drive, Peoria: Branden Martin to Josh J. Lee, $179,000.

6913 N. Flamingo Court, Peoria: Horan Realty LLC to Sreeram A. Mahadevan and Keerthi S. Ganapathi, $182,000.

804 W. South Forest Trail, Peoria: David T. and Jessica M. Murphy to Amy L. Frieden, $183,600.

7123 N. Thomas Davis Drive, Peoria: Jamie M. Morgan to Karhmen Y. Feurtado, $190,000.

6503 N. Camelot Road, Peoria: Jonathan and Melissa Gramlich to Jeremy Young and Shanta Ricks, $194,900.

1300 W. Holly Hedges Drive, Peoria: Sheri Bassett Gisi and Todd Gisi to Jeremy Coers, $197,500.

11214 N. Oakwood Drive, Peoria: Eric D. and Christina Stemler to Yamin Z. Mohammed, $205,000.

2402 W. Chase Drive, Dunlap: Daniel J. and Bethany Mueller to Wajahat Afsar and Namra Ahmed, $226,500.

1118 W. Millford Lane, Peoria: Beverly Bourazak to Gordon R. and Terri L. Jenkins, $227,000.

10714 N. Dana Drive, Peoria: Darrell W. and Deborah A. Albanito to Joshua and Crystal Rivera, $243,500.

122 W. Coventry Lane, Peoria: Matthew G. and Hilary T. Owen to Daniel M. Corp, $250,000.

10627 N. Sawmill Lane, Dunlap: Fields Crossing LLC to Stephen P. and Lori K. Dickinson, $257,500.

12306 N. Wood Ridge Court, Dunlap: David E. and Susan E. Urbanek to Anthony and Karla Allen, $262,000.

8811 N. Pioneer Road, Peoria: Pioneer Industrial Park Inc. to Olson Tello LLC, $265,000.

11520 N. Ballymore Ave., Dunlap: Michael J. and Alissa M. Brady to Cartus Financial Corp., $280,000.

11520 N. Ballymore Ave., Dunlap: Cartus Financial Corp. to Jonathan E. and Melissa B. Gramlich, $280,000.

3804 N. Linden Lane, Peoria: John P. and Kathleen L. Leson to Kevin McKinley and Michele Gudat, $285,000.

10502 N. Butterfly Drive, Dunlap: Jamie L. and Jonathan A. Harwood to Evan R. and Chelsea Sanders, $313,000.

2403 W. Chandler Court, Peoria: E. Larry and Jayne M. Mueller to Belinda B. Lassila, $315,000.

13009 N. Kelstadt Road, Brimfield: Joseph and Diane Deshields to Ryan and Ashley Stoller, $320,000.

11001 N. Evans Mill Road, Princeville: Todd W. and Kimberly A. Snarr to Jason D. and Martina C. Smith, $320,000.

7111 N. Bradford Place, Peoria: Thomas and Joy M. Bride to Leslie and Andre McKnight, $330,000.

1305 N. Cramer Road, Trivoli: George M. and Kimberlee J. Staley to Kris Percy, $349,900.

11032 N. Moonstone Court, Dunlap: Andrew B. and Christina A. Armstrong to Kirk Broders and Gloria Iriarte Broders, $369,500.

4123 S. Walnut Point Drive, Mapleton: Kimberly L. Marsh to Jacob and Tara Behrens, $372,500.

4928 N. Deermeadow Drive, Peoria: Jon J. and Stacey Soble to Tony and Cara Allen, $393,000.

800 W. Grand Oak Drive, Peoria: Cartus Financial Corp. to Thomas and Nicole R. Collins, $405,000.

11315 N. Pawnee Road, Peoria: Patrick J. and Cheryl J. Murzyn to Andrew J. and Ellen J. Kleczek, $427,500.

5030 N. Prospect Road, Peoria Heights: Bonnie E. Cox to Robert Parker, $435,000.

6023 N. Big Hollow Road, Peoria: Iyad Asad to Meldi Liquor & Food LLC, $500,000.

4026 N. Illinois Ave., Peoria Heights: Robert D. Hertenstein to Core Illinois Avenue LLC, $504,000.

6124 W. Salem School Road, Dunlap: Belinda B. Lassila to James R. Grebe and Sarah A. Muzzarelli, $505,000.

6913 W. Grange Hall Road, Dunlap: Joseph J. Mulay III, Rita M. and Joseph J. Mulay IV to Carolyn R. Thorp, $508,500.

10221 W. Grange Hall Road, Princeville: Andrew J. and Ellen J. Kleczek to Robert M. and Mary E. Herrmann, $650,000.

TAZEWELL COUNTY

104 Lee Court, East Peoria: Tyler J. Pitlik to Kristina M. Howard, $79,900.

108 Second St., South Pekin: Justin P. and Meghan R. Westergreen to Aaron J. and Brittani Switzer, $79,250.

305 S. Orchard St., Mackinaw: Richard S. and Teresa K. DeGrave to Timothy Stamate, $80,000.

1130 N. 16th St., Pekin: Todd M. Hannam to Terry and Bonnie Bellows, $81,000.

803 Oxford Ave., Pekin: Cody P. and Laurie L. Barra to Brayden D. and Laurie L. Barra, $85,000.

308 Illinois St., Pekin: William T. and Sandra M. Beadles to Nicole Telford, $88,100.

116 N. Mosiman Ave., Morton: James C. Smallenberger to Adam Mellen, $90,000.

102 Mary St., Washington: Timothy and Laura Clark to Taylor Ray, $93,590.

1110 Glenn St., Washington: Associated Bank to Driton Ramadani, $95,400.

125 E. Autumn Lane, East Peoria: Douglas and Karen S. Brooks to Victoria A. Lenz and Julia C. Pavkov, $102,500.

1501 Tennell Road, Pekin: McClanahan Properties to Mackenzie Johnson, $110,000.

810 Chestnut St., Pekin: Joel and Kelly Burt to Blaine P. Chance, $113,500.

2222 Sunset Drive, Pekin: Lynn Wilson to Cynthia L. McBroom, $115,000.

221 Margaret St., Green Valley: Esther P. Hackney to Robert and Barbara Terrell, $116,000.

402 S. Market St., Washington: Jared D. and Sarah Sutter to Taylor K. Kettleborough, $120,000.

713 Park Ave., Creve Coeur: Michael Curry to Jeff H. and Amanda N. Massey, $121,000.

341 E. Fernwood St., Morton: Adam L. and Amanda Yudin to Dakota and Natalie Bennington, $129,900.

1905 Sierra Court, Pekin: Angela Knowles to Linda Berger, $133,000.

2106 Sunset Drive, Pekin: Bruce W. and Deborah K. Parksey to Kathryn A. Jones, $134,000.

214 Cypress St., Pekin: Nelson Towery to Cole Lowery, $134,900.

415 Neumann Drive, East Peoria: Kevin B. Brayton and William Crouse to Bradley Gunther, $138,900.

110 S. Meadowview Lane, Washington: John P. and Tasha McCrary to Seibold Family Trust, $139,900.

270 Sheffield Road, Groveland: James Williams to BGRS Relocation Inc., $149,500.

270 Sheffield Road, Groveland: BGRS Relocation Inc. to Sarah Wilkinson, $149,500.

13035 Townline Road, Green Valley: Lois J. Hedrick to Damen L. Whelchel, $152,000.

109 Cherbourg Court, East Peoria: Todd and Nicole Herrmann to Ricki C. and Mary E. Brown, $155,000.

117 Crestwood Drive, East Peoria: William J. and Donna M. Willett to Glenn S. Spees, $155,000.

808 Meadow Ave., East Peoria: Joe Abraham & Sons Amusements to RCD Properties LLC 808 Meadow, $160,000.

350 S. Nelson Ave., Morton: Alex J. and Angela L. Turner to Kathleen M. Pickerill, $161,000.

1914 St. Clair Drive, Pekin: Federal National Mortgage Association to Cory Waller, $168,000.

111 Giles St., Mackinaw: Mark S. Dietrich to Trent M. and Jana L. Bryan, $168,500.

405 Circuit Court, East Peoria: Brendan W. and Chelsea M. Polston to James W. and Amy L. Kirchhoff, $173,000.

711 S. Main St., Washington: Seth A. and Ann J. Klungseth to Nicholas E. and Emily C.D. Crowder, $174,500.

128 Prarieview Drive, East Peoria: Roger L. and Tracey R. Harrell to John P. and Veronica J. Jasberg, $179,600.

105 Field Court, East Peoria: Zachary and Courtney Wallace to John and Tasha McCrary, $183,000.

125 Heatherview Drive, East Peoria: Alpeshkumar R. and Parulben A. Patel to Michele Cusack, $186,000.

18619 Zimmerman Road, Deer Creek: Trent M. and Jana L. Bryan to Jason N. and Angela Woods, $187,000.

1504 Savile Lane, Washington: Andy and Tiffany Lawson to Jennifer and Michael Noar, $195,000.

705 Hillcrest Drive, Washington: Dorrina J. Niemerg to Trenton E. and Brooke R. Kouri, $211,000.

1941 Colt Drive, Washington: Douglas M. and Sandra J. Biagini to Matthew E. and Lena Wyss, $212,000.

1816 Whitetail Lane, Pekin: Jeffrey L. and Joni Lyman to Corey A. and Erin R. Kitchell, $221,000.

1504 Santa Fe Road, Washington: Roger V. and Daniela B. Bruere to Tiffany Lawson, $226,500.

738 Labrador Way, Washington: Fields Crossing Cottingham LLC to Brian and Casey Skaggs, $249,900.

409 N. Second Ave., Morton: Edward T. and Jessica L. Riesberg to Alex J. and Angela Turner, $265,000.

1737 Retriever Lane, Washington: Dinah Motley to Mark and Sharon C. Windsor, $282,000.

25515 Schuck Road, Washington: Marvin J. and Beverly J. Cremer to Douglas M. and Sandra Biagini, $290,000.

1220 Dorchester Court, Washington: Craig and Karin Earl to Brendan W. and Chelsea M. Polston, $300,000.

739 N. Oregon Ave., Morton: David P. and Mindy L. Darcy to Nathaniel L. and Brooke C. Kaiser, $315,000.

25 Holborn Court, Washington: Robert C. and Julie N. Scott to Nathan and Hannah M. Isenberg, $375,000.

22201 Illinois Route 9, Tremont: Brewer Business Properties LLC to Joshua T. and Sherri L. Weer, $380,000.

Deer Run, Lots 9, 10, C and E, Tazewell County: Wayne W. and Diana M. Danielson to Tyler and Krista Sauder, $385,000.

432 N. Nebraska Ave., Morton: Greggory R. and Candy C. Walters to Stacy A. Litersky, $389,900.

707 Oakwood Road, East Peoria: Brian C. Davis to Chad and Jessica Clark, $395,000.

1232 Autumn Ridge Court, Morton: Stephen and Hilary Peters to David P. and Mindy L. Darcy, $425,000.

2 Hunters Way, Washington: Russell D. and Linda R. Harrell to Matthew and Beth Lykins, $435,000.

110 Peoria St., Washington: Lindy's Red Fox Food Marts Inc. to Grocwash LLC, $575,000.

701 Pinecrest Drive, East Peoria: Sysco Central Illinois Inc. to McKnight Capital LLC, $2,375,000.

WOODFORD COUNTY

1105 and 1108 Shagbark Lane, Metamora: Jack P. McSherry to Chris L. Slack, $95,000.

1830 County Road 1700 East, Roanoke: Gayle A., James M. and Robert W. Sturgis to Austin and Samantha L. Meinhold, $109,000.

204 N. Shaft St., Eureka: Melissa L. Raleigh to Cass A. and Kathleen M. Hermacinski, $119,900.

203 Fandel Road, Germantown Hills: Joan C. Fandel and John and Lulu M. Hoffman to Alice M. Fritch, $120,000.

Part of Block 19, Gibson's Addition, Original Town, El Paso: Ryan Derbort to Brian D. Iverson, $121,500.

216 W. Robinson St., Goodfield: Robert L. Jr. and Jenna D. Mahalic to Mariah Schieler, $129,900.

309 W. Hills St., Eureka: Christopher and Debora Haines to Joseph P. Fleming and Ashley M. Stark, $150,000.

204 Marvin Court, Metamora: Nathan L. Isenberg to Felicia A. Sevedge, $167,500.

1169 Sunset Drive, East Peoria: Ronald E. Heffren to Craig and Tina M. Geskey, $178,000.

Lot 28, Builta's Addition, Minonk: Terry and Janis Hovey to Cody and Sara Miles, $189,500.

Lots 9-12, Creekwood Estates, Metamora: Chris L. and Rachel D. Slack to Gordon L. III and Anna E. Barkley, $200,000.

1180 Upper Spring Bay Road, East Peoria: Denny D. Goodman Jr. to Connor Tschop and Bryana Mitchell Tschop, $215,000.

215 Knollaire Drive, Metamora: Marjorie K. Mason to Brian and Gail Lindley, $240,000.

827 Stonelake Drive, Metamora: Richard E. and Kristina S. Swanson to Heather Douglas, $269,000.

411 Cottingham Lane, Metamora: R. Scott and Jennifer Morse to Kyle and Tasha Schuster, $315,000.

1107 Shagbark Lane, Metamora: Chris L. and Rachel D. Slack to Gordon L. III and Anna E. Barkley, $729,900.