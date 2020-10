These transactions, recorded the week of Sept. 28, are compiled from information on file with the respective counties. They represent sales of $78,000 or more.

PEORIA COUNTY

1320 N. Santa Fe Ave., Chillicothe: Lisa D. Vogel and Todd A. Monari to Stewart Kinkade, $78,000.

723 W. Melbourne Ave., Peoria: Donna J. Tucker and Laura L. Jones to Juana Johnson, $79,000.

1006 N. Maplewood Ave., Peoria: Cody B. and Carey A. Donlan to Danny Salgado, $85,000.

4433 N. Constantine Ave., Peoria Heights: Robert A. Athen to Bridget Lavoie, $85,000.

2005 W. Wilson Ave., Peoria: Michael A. and Rachel A. Sarnat to Chase Whitten, $89,000.

812 N. Fernwood Circle, Peoria: Evan P. Webber to Krystle Shepherd, $92,900.

1828 N. Norwood Blvd., Peoria: Zachary Belk to Autumn A. Streitmatter, $94,000.

607 E. Moneta Ave., Peoria Heights: Brad W. and Barbara L. Chernauski to Monica V. Moreno, $95,000.

5524 N. Big Hollow Road, Peoria: Stephen S. and Karen L. Kelley to Kevin and Amanda Ford, $96,000.

2705 W. Wendarm Court, West Peoria: James L. Hutcheson to John L. Jr. and Tricia Seidel, $96,500.

9600 N. Brookview Drive, Peoria: Michael G. Sondag, Lynn H. Ferguson and Catherine A. Gromer to Bruce and Cassie Anderson and Nicholas Anderson, $96,500.

3326 W. Pilgrims Way, Peoria: Unique Holdings LLC to Jeffrey D. Shanine, $100,000.

902 E. Willcox Ave., Peoria: Mattie Dickerson to Elmer T. and Kertrina Y. Dickerson, $100,000.

3226 N. Parish Ave., Peoria: Debora S. Eddy to Maribeth D. Porter, $103,000.

4421 N. Carola Court, Peoria: Bryant and Michelle Crouch to David R. Pearson Sr., $110,400.

2311 W. Kensington Drive, Peoria: William K. Thomas to Quinton J. Johnson Jr. and Danielle L. Pendleton, $112,000.

2033 W. Cimarron Drive, Peoria: Patricia R. Wright to Kathy J. Abbott, $114,900.

2112 W. Clarke Ave., West Peoria: Trevor and Samantha Thacker to Katherine M. McLaughlin, $114,900.

1506 W. Kenwick Lane, Peoria: George W. and Deanna Peters to Daniel J. Robb, $115,000.

510 W. Florence Ave., Peoria: Samantha J. Feucht to Jennifer N. Babb, $116,819.

515 W. Knoll Crest Drive, Peoria: Jason A. Richards to Arturo and Ann Guadalajara, $117,500.

5438 W. Valley High Drive, Peoria: Joni C. Simaytis to Richard and Raven Sewell, $118,000.

19116 W. Farmington Road, Trivoli: Stacey Strange and Helen J. Westerby to Bart and Elizabeth Boyer, $120,000.

5322 W. Airways Road, Peoria: Shirley B. Case to Matthew T. and Monica L. Lappie, $122,000.

826 W. Shenandoah Drive, Peoria: Austin and Heidi Charron to Shane C. Helle, $122,500.

527 W. Detweiller Drive, Peoria: Phillip R. and Barbara A. Primm to Russell D. Snyder, $122,500.

4216 N. Knollridge Road, Peoria: Ricky and Catherine G. Virden to Michael K. Hundley, $123,000.

2908 W. Larchmont Lane, Peoria: John L. Jr. and Tricia Seidel to Kyle Self, $125,000.

1110 N. Wood Road, Peoria: Tim and Vickie Haffner to Randy S. Hess and Leanne Mills, $128,580.

1929 W. Newman Parkway, Peoria: Rick A. Scotti to Jason A. Russell, $129,900.

6827 N. Kimberly Drive, Peoria: Horan Realty LLC to Christina M. Snowden, $130,500.

1326 W. Treeline Court, Dunlap: Randal D. and Elizabeth M. Steffen to Ashley C. Patenaude, $132,000.

3900 N. Stable Court, Unit 106, Peoria: Diane Taylor to James A. and Sherry L. Bartolo, $135,000.

521 N. Second St., Chillicothe: Richard A. Crady and Elaine M. Gonzalez to Seth P. Wagers and Maria C. Grivettie, $137,000.

2814 W. Fountaindale Drive, Peoria: Bridget Lavoie to Terry Smith, $137,500.

3 Foster Court, Bartonville: Mike and Erin M. Puent to Douglas A. Monroe, $139,900.

4639 S. Tewkesbury Court, Mapleton: Jacob and Rachel M. Hodgson to Brittany J. Roseboom, $140,000.

306 E. Ash St., Elmwood: Gayland L. Bond and Debra A. Dorothy to Ryan T. Addison, $142,000.

12 Lauterbach Drive, Bartonville: Lori Strode to Rodney A. and Laurie Crater, $144,000.

866 W. Trailcreek Drive, Peoria: Dean Custom Builders Inc. to Marci Messing, $145,000.

336 N. Lakeshore Drive, Hanna City: Kevin L. McMullen to Steven V. Thomalla, $147,000.

2424 W. Cabana Court, Peoria: Marie Kaiser to Jason C. Flagg, $148,000.

10819 N. Kristin Court, Peoria: Quicken Loans LLC to Julie S. and Ralph J. Marsh, $150,007.

6903 N. Patricia Lane, Peoria: Daniel and Jamie Davies to Chelsee A. Wellmaker, $152,000.

4616 N. Ellen Court, Peoria Heights: Thomas and Shelly Cantrall to Robert Palacios and Sarah Scobey, $153,400.

2617 W. Castle Court, Peoria: Dorothy Strickler to Joshua Malone, $155,000.

803 W. Broadmoor St., Peoria: Patricia J. Geier to Emiel J. and Mary Anne F. Michelet, $155,000.

2204 W. Alice Ave., West Peoria: Phyllis J. Dempsey to M. David and Bridget A. Daymude, $155,000.

10432 W. Prince Valiant Court, Mapleton: Lowell D. Edwards and Tammy S. Edwards Schafer to James D. and Phyllis A. Walkup, $158,900.

4818 W. Pendleton Place, Peoria: Marcie A. Madison to Douglas and Hoale Bell, $159,500.

2529 W. Bacon Drive, Peoria: Ladonna Elwood to Thomas and Shelly Cantrall, $162,000.

1115 E. Kingman Ave., Peoria Heights: Liam Eivers to Joshua Carpenter and Allison Cline, $170,000.

7015 N. Rockvale Drive, Peoria: Zachary and Kara Roat to Corey and Rachel Curtis, $171,000.

4609 W. Lynnhurst Drive, Peoria: Robert D. Scott and Michelle Jamgochian Cowles to Dameion Blalock, $171,000.

11328 N. Northtrail Drive, Dunlap: Brett R. Hatch to Nicholas Creek, $174,900.

4507 W. Correll Court, Bartonville: Linda Cline to Josie Flynn and Mairead McGuire, $179,900.

4015 W. Rustic Hollow Drive, Peoria: Jacob M. Todino to Cartus Financial Corp., $187,400.

4015 W. Rustic Hollow Drive, Peoria: Cartus Financial Corp. to Damond C. and Masheda K. Henry, $187,400.

10716 N. Alex Drive, Peoria: James R. and Judith A. Peters to Zachary G. and Kara L. Roat, $200,000.

1411 W. Cimarron Drive, Peoria: Matthew and Stacie Wetzel to Evan P. Webber and Courtney A. Mallaney, $208,000.

8712 N. East Court, Peoria: Elizabeth Crider and Brien Dunphy to Michael and Anna Litherland, $208,000.

110 W. Southgate Drive, Elmwood: Kim D. and Nancy M. Spafford to Sarah J. McKeighan, $209,000.

9349 N. Timber Ter, Peoria: Todd A. and Brenda A. Huston to Samuel and Rosa Morgan, $210,000.

5014 S. Lake Camelot Drive, Mapleton: Richard A. Logsdon and Colleen A. Griffin Logsdon to Derek A. and Jennifer L. Zarring, $217,000.

6023 N. Andrews Lane, Brimfield: Benjamin A. and Amanda J. Moore to Bryant and Michelle L. Crouch, $220,000.

2112 W. Casecreek Drive, Peoria: Michael A. and Jennifer A. Weber to Saurabh and Priti Shah, $222,000.

1635 W. Moss Ave., Peoria: Douglas J. Nullmeyer and Catherine R. Beratio Nullmeyer to Keitwen Carr, $227,000.

10508 N. Pheasant Lane, Peoria: Kevin R. and Sharon K. Steidley to Karen J. Johnson, $235,000.

5109 S. Cameron Lane, Mapleton: William H. Wiebler to Stanten A. and Cynthia L. Adcock, $240,000.

8408 W. Fawn Ridge Lane, Mapleton: William B. and Molly A. Hicks to Neil and Chelsea Viviano, $240,000.

13427 W. Clark Road, Glasford: Devon D. and Joshua White to Dustin and Jessica Foster, $240,000.

3310, 3314 & 3521 W. Sylvan Lane, Peoria: Yes Investment LLC to Liluo Investment LLC, $240,000.

7920 N. Sommer St., Peoria: Hoffman Burial Services Inc. to Bellamy Companies LLC, $240,000.

6303 N. Suffolk Drive, Peoria: Christopher and Jessica Zobac to Larry D. and Janis M. Ivory, $245,000.

12515 W. Legion Hall Road, Princeville: Edward B. Jr. and Melissa I. Gaffney to Nicholas A. and Brittney N. Burgett, $249,900.

10708 N. Glenfield Drive, Dunlap: Peter and Kelli Rummel to Michael and Erin Puent, $250,000.

105 W. Northaven Court, Peoria: Barbara G. Raya Hash and Joseph F. Hash to Brian and Amber Binegar, $260,000.

7515 N. Walnutbend Drive, Peoria: Jeffrey M. Symmonds and Harriett Rostoff to Romando Dixson, $273,800.

2203 W. Broadland Drive, Dunlap: Nicki A. Igoe to Mohamed Elmadari, $275,000.

17032 W. Todd School Road, Glasford: Dixie D. Merrick to Luke and Rebecca Stickelmaier, $279,500.

5535 N. Prospect Road, Peoria: Kira N. Kyle to Lourdes M. Venard, $284,000.

6204 N. Lauren Lane, Peoria: Dwight D. Simpson and Brenda L. Brooks to Marci A. Evans, $300,000.

718 S. Breckenridge Drive, Dunlap: Kenneth M. Riley to Ezatollah Amini and Shokoofeh Ghasemi, $300,000.

2008 W. Geneva Road, Peoria: Yunhe Yu and Yue Bian to Matthew E. and Megan A. Rupert, $307,500.

610 E. Main St., Elmwood: Thomas C. and Isabelle Herman to Bryan S. Davis and Carra Carter, $309,000.

10703 N. Dana Drive, Peoria: Bruce P. and Krista M. Hoerr to Elizabeth Crider and Brien Dunphy, $327,000.

5214 N. Weaverridge Blvd., Peoria: Thomas J. and Yong S. Kelly to Robert L. and Donna M. Gates, $351,000.

3213 W. Boulder Point Court, Dunlap: Dean Custom Builders Inc. to Jonathan and Jamie Harwood, $432,523.

4904 N. Deermeadow Drive, Peoria: Lance W. and Anastasia G. High to Matthew E. Kontz and Maria C. Herrera De Kontz, $460,000.

20601 W. Slater Road, Trivoli: Glenn H. and Susan P. Fritz to Mark B. and Beth D. Lowe, $615,000.

TAZEWELL COUNTY

407 Groveland St., Creve Coeur: Deborah and Heather Kupferschmid to Mackenzie Rambaud, $79,900.

204 S. Juliana St., Mackinaw: Michael J. Jr. and Audrey M. Haney to John C. Sanders III, $80,000.

209 Berry St., Green Valley: Michael P. Elling, Marsha A. Garlish and Marla J. Swanson to Christian L. Seward, $87,500.

608 Bess St., Washington: Eric Sanders to Lyndi J. Bridgmon and Dylan C. Trulock, $88,500.

1501 S. Capitol St., Pekin: Corey and Emily Jefford to Ronald G. Englebrecht, $92,000.

2002 Westgate Drive, Pekin: Kevin W. and Michelle D. Bishop to Colton A. and Milena K. Reed, $92,000.

422 Peach St., Washington: Nathan and Kimberly Price to Dryson Dodson, $94,500.

2212 Belmont Drive, Pekin: Mary S. Dorsey to Brett Gambetti, $96,000.

224 Randolph St., East Peoria: Jacob D. and Hannah E. Adams to Sarah Lawson, $104,000.

1307 Parkway Drive, Pekin: Michael M. and Deeanna Guerra to Callie M. Baughman, $109,000.

2235 Hummingbird Lane, Washington: Lana C. Warner to Howard Horman, $113,000.

1003 S. Fifth St., Pekin: Trent W. and Tabitha N. Reeise to Justin L. and Ainsley D. Reeise, $117,000.

412 Parkview Drive, Washington: Janet L. Althoff to Kyle Mathews, $118,000.

237 Clark St., Morton: Scott Keyser to Natalie N. Bohm, $120,000.

508 Eldridge St., Washington: Joseph A. and Lacey M. Schwindenhammer to Kevin W. and Stephanie R. Clark, $127,000.

103 Barbara Parkway, Washington: Alesia A. Coombs and Joann Donehue to Kandi Smith, $135,000.

1505 Norwood Ave., Pekin: Janese M., Jay A., Jeffrey J. and Jon E. Hangartner to Rebecca Janssen, $135,000.

738 Wildwood Drive, Groveland: Kenneth D. Adams to Nathan T. Cushman, $135,000.

360 S. Carol Ave., Morton: Derek and Sarah Morrow to Cameron C. and Erin L. Hart, $136,900.

209 Elmhurst Drive, Washington: Michael E. and Christine A. Biagini to Brian K. Selburg, $137,500.

1015 St. Julian St., Pekin: Gregory N. and Dana L. Remaley to Jacob D. and Hannah E. Adams, $138,000.

403 Sherwood Park Road, Washington: Michael M. and Lori D. Best to Emily Hoyle, $145,000.

310 E. Adams St., Morton: Michael and Tami P. Leman to Jenna K. Cox, $157,000.

201 Ritchie St., East Peoria: Stephen and Terry Knobeloch to Ryan and Tomi Knobeloch, $165,000.

416 E. Fernwood St., Morton: Elizabeth Rosh to Alexander P. and Melissa E. Clayton, $200,000.

104 Stonewood Drive, East Peoria: James P. and Megan M. Daghfal to Matthew A. and Melissa D. Huenefeld, $200,000.

625 Agnes St., Washington: Auto Owners Insurance Co. to Brendon T. and Kira N. Grove, $216,100.

205 Cypress Point, Washington: David L. and Mary E. Lavalee to Franklin E. Bradley and Lisa K. Rotermund, $225,000.

220 E. Lakewood St., Morton: Edward J. and Kylie D. Watkins to Ann C. Heineman and Matthew J. Kielbasa, $228,000.

176 Tuscany Court, Morton: David L. and Martha L. Frevert to Rong Lin, $245,000.

1465 N.E. Windermere Drive, Tremont: Kyle A. and Sarah A. Mettelmann to Christopher L. and Jennifer K. Snider, $250,000.

1507 Calvin Drive, Washington: IUVO Constructum LLC to J. Douglas and Janel Nimrick, $257,900.

29854 E. Hoffman Road, Mackinaw: Joseph H. and Julie A. Weishaupt to Kevin R. Palmer, $275,000.

25525 Iron Mountain Road, Tremont: Amber K. Ealey to Micah D. and Suzanne J. Manningham, $310,000.

26936 Broadway Road, Morton: Cristi M. Schaffnit to Paul and Katherine Velting, $415,000.

Vacant land, Tazewell County: Ronald M. and Janice T. Dick to Anthony J. Sheridan and Jenna L. Workman Sheridan, $600,000.

1213 and 1215 Black St., 1423 S. 12th St. and 2931 S. 14th St., Pekin, and 222 N. Main St., North Pekin: Michael J. and Dian J. Poole to Jessica L. Shea, $755,000.

WOODFORD COUNTY

Vacant land, Benson: James L. and Sharon M. Kennell to Anthony G. and Danielle N. Gingerich, $91,250.

515 W. Partridge St., Metamora: Rebecca F. Bell to Michael H. and Sheila M. Bruegge, $102,500.

200 W. Gilman St., Secor: Kathleen S. Builta to McKenzie C. Miller, $109,000.

215 N. Washington St., Metamora: Lauren Ramage to Levi D. and Blaine E. Nicholson, $127,500.

Lot 5 and part of Lot 4, Block 10, McClellan's Addition, Original Town, El Paso: Joseph L. and Paige C. Dennis to Lindsey Hinshaw, $137,500.

Lot 17, Forest View Subdivision, Congerville: Justin D. and Sheri M. Zobrist to Gene D. and Patricia A. Walker, $160,000.

1384 N. Hickory Hills Road, Germantown Hills: Jeremy A. Myerscough to Zachary C. and Jenae C. Epkins, $161,500.

Parts of Lot 9, Tjaden's First Addition, Minonk: Allen L. and Susan J. Snow to Larry F. and Evon Meierhofer, $170,000.

County Road 1100 East, Deer Creek: James E. Zehr to James M. and Valeska K. Telford, $180,000.

Vacant land, Woodford County: Charles A. and Alyce J. Taylor to Jack W. and Lori A. Henderson, $260,000.

1309 N. Hickory Hills Road, Germantown Hills: Bradley and Melissa Lourash to Amy M. Durst, $289,900.